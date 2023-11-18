Arak Dizisi Konusu Ne? Oyuncuları Kimler?

Show Tv'nin yeni dizisi Arak dizisi ilk tanıtım fragmanını yayınladı. İzleyiciler Arak dizisi konusu ne diye merakla araştırmaya başladı. 2023 yılına damga vuracak dizilerden Arak dizisi oyuncuları kimler? Sizler için yazdık!

Arak Dizisi Konusu Ne?

Show TV'nin ilk fragmanı yayınlanan dizisi Arak, daha yayınlamadan fragmanını izleyen kişileri etkisi altına almayı başardı. İzleyiciler oldukça kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Arak dizisi yayın tarihini merakla beklemekte. Peki Arak dizisi konusu ne dizinin hikayesinin asıl anlatmak isteği şey ne? Arak dizisi, 1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden Rauf Çınar'ın eşi Elif Çınar'ın Necip Talan adlı bir hırsız tarafından bıçaklanmasıyla tetiklenen olayları konu alıyor.

Bu olay iki ailenin kaderini değiştirir. Rauf Çınar'ın kızı Zeynep, yaşanan trajik olayda annesini kaybeder. Necip Talan'ın oğlu Akay, babasının öldürülmesinin ardından kimliksiz ve yuvasız kalır. Akay, büyüdükçe Kara adını alır ve hayatını hırsızlıkla sürdürmeye başlar. Zeynep ise yurtdışında eğitim aldıktan sonra İstanbul'a döner ve annesinin mirasını belgeseller aracılığıyla sürdürür. Bir gün Zeynep ile Kara'nın yolları kesişir. İkisi birbirlerinin geçmişlerini açığa çıkarmaya başladıkça kendilerini karanlık bir sırrın içinde bulurlar. Hikayenin konusunun heyecanlı bir şekilde ekrana taşınıyor olması seyircilerin heyecanın ikiye katlıyor. Şimdi de yıldızlar geçidi dizinin oyuncuları kimler inceleyelim.

Arak Dizisi Oyuncuları

Yıl sonuna damga vurmaya hazırlanan Show Tv'nin dizisi Arak tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra pek çok kişinin ilgi odağı haline geldi. Özellikle fragmanda görünen ve dizinin kadrosundaki yıldız isimler seyircinin dizinin ilk bölümünü izleme heyecanını ikiye katlar nitelikte. İşte Arak dizisi oyuncuları: