Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film TV8'de ne zaman yayınlanacak

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.



OYUNCULAR



Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

Ozan Güven - 216/Barış Manço

Seda Bakan - Pembeşeker/232

Zafer Algöz - Besim Toker

Özkan Uğur - Garavel

Özge Özberk - Ceku

Kerem Alışık - Ömer

Ediz Hun - Kendisi

Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

Mustafa Sandal - Mahalleli

Mert Fırat - Sadri Alışık

Can Yılmaz - Eryetiş

Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

Ahu Yağtu - Pervin Toker

Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık



YAYINLANMASI



Arif V 216'nın galası 3 Ocak 2018'de İstanbul'daki Zorlu Center'da yapıldı. Film, ülke genelinde 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film için 5-7 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyuncuların katılımıyla özel gösterimler düzenlendi. Ülke genelinde 1.300 salonda gösterime giren film, ilk üç günde 1.331.691 kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi dördüncü ve en iyi ocak ayı açılışını gerçekleştirdi. Gösterimdeki ilk haftasında 2.092.000 izleyici sayısına ulaştı ve 27,2 milyon lira hasılat elde etti.



Film, 11 Ocak 2018'de çeşitli Avrupa ülkelerinde vizyona girdi. Film için 12 Ocak 2018'de Berlin'de, 13 Ocak 2018'de de Amsterdam'da özel gösterimler yapıldı.



TV8'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK



Film, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de TV8'de yayınlanacak.