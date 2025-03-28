Arka Sokaklar 707. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
Türk televizyonlarının uzun soluklu ve en sevilen dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar", bu akşam 707. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Kanal D ekranlarında her hafta heyecan dolu anlar yaşatan dizi, bu hafta da gerilim dolu bir bölümle izleyicisini ekran başına kilitleyecek.
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5 Ekim 2006’da ilk kez yayınlanan "Arka Sokaklar", bu akşam 707. bölümüyle, İstanbul’un arka sokaklarında suçla mücadele eden polislerin hikayelerine devam ediyor. Dizi, uzun yıllar süren başarılı yayın hayatı boyunca, güçlü karakterleri ve sürükleyici senaryosuyla büyük bir takipçi kitlesine sahip oldu.
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