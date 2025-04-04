Arka Sokaklar 708. bölüm canlı ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 708.bölüm izle
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan "Arka Sokaklar" bu akşam, 708. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Her hafta aksiyon ve dram dolu hikayesiyle büyük ilgi gören dizi, 4 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
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Ekip, bu hafta da birbirinden zorlu görevlerin ve tehlikeli durumların içinde kendini bulacak. Yeni bölümde, başta Komiser Mesut olmak üzere, tüm ekip hayati bir operasyon için harekete geçiyor. Rıza Baba ve ekibi, yine zorlu bir görevin peşindeyken, iç içe geçmiş olaylar, büyük bir gizemi ortaya çıkaracak.
Arka Sokaklar'ın 708. bölümünde, izleyicileri yine heyecan dolu bir aksiyon ve sürükleyici bir drama bekliyor. Ekip üyelerinin karşılaştığı zor durumlar, onları birbirine daha da yakınlaştıracak.
Dizinin 708. bölümü, 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Arka Sokaklar severler, bu geceyi kaçırmamak için ekran başında olacak.
CANLI İZLE:
https://www.kanald.com.tr/canli-yayin