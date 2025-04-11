Arka Sokaklar 708. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 708.bölüm izle
Mesut’un peşine düşen Uğur, eski suç ortağı Ferruh'tan lojistik destek ister. Mesut, güvenlikte olmaları için Selin, Tunç ve Garip'i Rıza Baba’nın evine yerleştirir.
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Bu sırada istihbaratçı Musa saldırıya uğrar ve yardımına yine bizim ekip yetişir. Emniyete geri dönen Mesut'un yapacağı ilk sorgu tüm polisler tarafından ilgiyle izlenir. Doktor Alpay, kızı Gizem'in ölümünden sorumlu tuttuğu Oğuz'a cezasını kendi vermek ister.
Ancak bu durum kendisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.