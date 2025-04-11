Arka Sokaklar 708. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 708.bölüm izle

Bu sırada istihbaratçı Musa saldırıya uğrar ve yardımına yine bizim ekip yetişir. Emniyete geri dönen Mesut'un yapacağı ilk sorgu tüm polisler tarafından ilgiyle izlenir. Doktor Alpay, kızı Gizem'in ölümünden sorumlu tuttuğu Oğuz'a cezasını kendi vermek ister.

Ancak bu durum kendisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

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