Arka Sokaklar 709. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 709.bölüm izle

Üç yıl önce evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç Cenk’in annesi oğlunu bulması için Rıza Baba’dan yardım ister.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arka Sokaklar 709. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 709.bölüm izle
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Bu dosyayla ilgilenen ekibimiz çok çarpıcı gerçeklerle yüzleşir ve İstanbul’un en tehlikeli mafya babalarından olan Serdar Bulut’a ulaşır. Metin hayatına yeni giren Betül’le çok mutludur. Ancak Betül’ün eski eşinin Serdar Bulut’un oğlu olması kopacak büyük fırtınanın temellerini ekmiştir.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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