Arka Sokaklar 709. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar 709.bölüm izle

Bu dosyayla ilgilenen ekibimiz çok çarpıcı gerçeklerle yüzleşir ve İstanbul’un en tehlikeli mafya babalarından olan Serdar Bulut’a ulaşır. Metin hayatına yeni giren Betül’le çok mutludur. Ancak Betül’ün eski eşinin Serdar Bulut’un oğlu olması kopacak büyük fırtınanın temellerini ekmiştir.

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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