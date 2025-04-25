Arka Sokaklar 710. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
Rıza Baba ve ekip en zor gününü, en zor vedasını yaşıyor. Ekip Aylin'e veda ediyor.
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Metin yaptığı kazadan sonra paniğe kapılmıştır. Babasından yardım ister. Hüsnü olay yerine gelir ve Metin’e yardımcı olur. Bu esnada herkes Ceyhun'u aramaktadır. Hüsnü ve Metin kendilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokarken Serdar ise oğlunu bulmak için tüm imkanlarını seferber edecektir.
Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.