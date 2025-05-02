Arka Sokaklar 711. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

Eylem hazırlığındaki terör örgütünün planlarını öğrenebilmek için aralarına sızmış iki sivil polis deşifre olup esir düşerler.

Operasyonun İstanbul ayağını yöneten Rıza Baba ve ekip, hem bombalı saldırıyı önlemek hem de rehin polisleri kurtarmak gibi birbirinden zor iki görevle karşı karşıyadır.

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