Arka Sokaklar 712. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

İçinde savunma sanayii konusunda uzman bir grup insanı taşıyan bir uçak düşer. Kazanın nedenini araştıran ekibimiz uçağın şaibeli bir biçimde düştüğü gerçeğini ortaya çıkarır. Yurtsever bilim insanları tarafından yürütülen önemli bir projeyi engellemek için çalışan bir çeteye ulaşılır.

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