Arka Sokaklar 713. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
Dizinin bölümünün konusu şöyle; 20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır.
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Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan’a düşer.
Zeki’nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye’nin pek hoşuna gitmeyecektir.
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