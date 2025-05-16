Arka Sokaklar 713. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan’a düşer.

Zeki’nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye’nin pek hoşuna gitmeyecektir.

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