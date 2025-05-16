Arka Sokaklar 713. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

Dizinin bölümünün konusu şöyle; 20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arka Sokaklar 713. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
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Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır. Bu çeteyi çökertmekse zengin bir iş insanı rolü yapacak olan Hüsnü ile kıskanç eşi rolündeki Candan’a düşer.

Zeki’nin de masör olarak gizli görev alacağı operasyon Atiye’nin pek hoşuna gitmeyecektir.

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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