Arka Sokaklar 714. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle

Dizinin bölümünün konusu şöyle; Oflaz Karatay Zarifler Mahallesi'nin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif’i himaye etmektedir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Arka Sokaklar 714. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar son bölüm izle
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Dizinin bölümünün konusu şöyle; Oflaz Karatay Zarifler Mahallesi'nin eski usül kabadayısıdır. Kötü bir evlilik geçirmiş olan kızı Filiz ve gözbebeği olan torunu Elif’i himaye etmektedir.

Eski damadı Mirsad uyuşturucu çetesi için çalışmaktadır ve kızı Elif’i de kullanır. Ekibimiz uyuşturucu çetesinin peşine düşerken Mesut hiç beklemediği biriyle karşılaşacaktır. Cevher…

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https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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