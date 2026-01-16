Arka Sokaklar 735. bölüm tek parça full izle! Kanal D Arka Sokaklar son bölüm izle

Kanal D ekranlarında her cuma izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, bu hafta 735. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümü, yayınlanır yayınlanmaz izleme platformlarında yerini aldı.

ARKA SOKAKLAR 735. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE

Arka Sokaklar’ın 16 Ocak 2026 tarihinde Kanal D’de yayınlanan 735. bölümünü tek parça ve full olarak izlemek isteyenler, dizinin resmi yayın kanalları üzerinden bölüme ulaşabiliyor.

ARKA SOKAKLAR 734. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Bir önceki bölümde Adem’in villasında gizli görevde olan Şule zor anlar yaşamış, Adem içerdeki köstebeği fark etmişti. Pınar, oğlu Efe’ye kavuşmanın mutluluğunu yaşarken ağır bir suçlamayla sarsılmıştı. Ali’nin Cevher’in eline düşmesi ekipte büyük endişe yaratmış, Merve’ye gelen gizemli mesajlar olayların seyrini değiştirmişti.

KANAL D ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar dizisinin Kanal D’de yayınlanan son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler, kanalın resmi internet sitesi ve yayın platformları üzerinden bölüme erişebiliyor.