Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Arka Sokaklar 737.Bölüm canlı izle

Arka Sokaklar’ın 737. bölümde tansiyon yükseliyor. Rıza Baba yaşam mücadelesi verirken, ekip içinde dengeler tamamen değişiyor. İhanetler, restleşmeler ve ölümle burun buruna gelen karakterler yeni bölümde izleyiciyi bekliyor.

Arka Sokaklar 737. bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde tansiyon yükseliyor. Rıza Baba’nın yaşam mücadelesi ekibi derinden sarsarken, yaşananlar herkesin yönünü değiştirmesine neden oluyor. Mesut ile Candan Müdür arasında ipler kopma noktasına gelirken, ekip içindeki dengeler geri dönülmez şekilde bozuluyor. Adem Ağa’nın kaçırılmasıyla birlikte olayların perde arkası ortaya çıkmaya başlıyor. Bozo ise ölümle burun buruna gelirken, yaşayıp yaşamayacağı büyük merak konusu oluyor.

Cevher’in yakınında patlayan bomba sonrası ağır yaralanan Ali yoğun bakıma alınıyor. Pınar, yaşananlar sonrası savcıya karşı sert bir tavır sergilerken, soruşturmanın yönü değişiyor. Gözlerini açan Rıza Baba’nın ilk sorusu Ali oluyor. Bu an, hem ekip hem de izleyici için duygusal anlara sahne oluyor.

Öte yandan Sude, Cevher’in izini sürerek onu bulmaya çalışıyor. Candan Müdür ise Adem üzerinden ilerleyecek riskli bir planı devreye sokuyor. Bu planın sonuçları ise herkes için beklenenden daha ağır oluyor.

