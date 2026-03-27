Arka Sokaklar bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümü 27 Mart Cuma akşamı yayınlanmadı.

Yeni bölümün yayınlanması beklenirken, dizinin özet bölümünün başlaması yerine geçtiğimiz haftanın tekrar bölümü ekrana geldi. Bu durum izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Kanal D’nin yayın akışını son anda değiştirdiği ve Arka Sokaklar’ın yeni bölümünü iptal ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada çok sayıda izleyici “Arka Sokaklar bu akşam var mı?” sorusunu gündeme taşırken, dizinin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu.

27 Mart Cuma akşamı Arka Sokaklar tekrar bölümüyle ekranlara gelirken, saat 23.15’te ise Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.