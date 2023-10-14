Atatürk Rolüyle Gündeme Gelen Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Şaşıracak!
Dijital bir platformda yayınlanmaktan vazgeçilen 'Atatürk' dizisinde başrol olan Aras Bulut İynemli, sinemalarda vizyona girecek filminin afişini paylaşmıştı. Başarılı bir oyuncu olan İynemli'nin aslında kim olduğu ve mesleğinin ne olduğu ise merak konusu. İşte Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği...
Son dönemde adından sıklıkla bahsettiren başarılı oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli şimdilerde Dijital yayın platformu Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisiyle gündemde. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken ünlü ismin asıl mesleği ortaya çıktı. İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar çok inanamadı.
Aras Bulut İynemli; bu zamana kadar 7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi başarılı projelerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazındı.
Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur. Oyunculuk hayali ağır basan İynemli uçak mühendisliği bölümüne çok ağırlık vermemiştir ve oyunculuğa doğru yürümüştür.
İlk olarak reklamlarda oynamaya başlayan İynemli, bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur.
Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde "Mete Akarsu" karakterini canlandırmıştır. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.