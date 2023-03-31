Ateş Kuşları 11. bölüm fragmanı

ATEŞ KUŞLARI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi? Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir.

Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi? Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır.