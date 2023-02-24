Ateş Kuşları 6. bölüm fragmanı izle
ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile izleyici karşına çıkan Ateş Kuşları dizisi yayın hayatına başladı. Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler dizisini ilk bölümünü izlemek için araştırmalara başladı. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki...
Bir süredir merakla beklenen Ateş Kuşları dizisi için artık geri sayım başlamış durumda. ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin konusu ve oyuncularına dair bilgiler...
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…
Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler. Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.
Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır. Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır. Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.