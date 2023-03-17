Ateş Kuşları 8. bölüm
Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 17 Mart Cuma günü ekrana geldi. Dizinin, yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümü araştırılmaya başlandı. İşte Ateş Kuşları 8. bölüm izleme linki...
Bir süredir merakla beklenen Ateş Kuşları dizisi için artık geri sayım başlamış durumda. ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Ateş Kuşları, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 8. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 17 Mart Cuma günü yayınlanan 8. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. İşte Ateş Kuşları 8. bölüm bilgileri...
ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…
Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler. Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…
Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.
Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…
ATEŞ KUŞLARI 8. BÖLÜM ÖZETİ
Gülayşe şimdi yemekte Zümrüt'ün karşısında oturmaktadır. Peki Gülayşe, Zümrüt'ün evlenme teklifini ailesi uğruna kabul edecek mi? Şirin'in yıllar önce gömdüğü büyük sırrı gün yüzüne çıkar. Barbaros Çatal'ın oğludur. Barbaros'un asıl imtihanı işte şimdi başlar. Barbaros, yıllardır kovaladığı en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi? Gülayşe'nin Barbaros'la kurduğu hayallerini Zümrüt paramparça eder.