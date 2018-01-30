'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan usta oyuncu Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir tedavi olan Bostancıoğlu'na zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Geçtiğimiz günlerde evde fenalaşan oyuncu Ercan Bostanoğlu acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan testlerin ardından ünlü oyuncuya zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.



Devlet hastanesinde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu; "15 gündür hasta yatıyorum.



Zaturre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum.



Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatma durumum var" dedi./Milliyet