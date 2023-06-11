‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir! Teşkilat 77. bölüm
TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 77. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 77. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat 77. bölüm...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 11 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 77. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
TEŞKİLAT KONUSU
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın isimsiz kahramanlarının ülkeleri için canları pahasına düzenledikleri operasyon sonucu 'Şirket' yok edilmiştir. Bu olay sonucunda yabancı istihbarat servislerinin ülkemize yönelik onlarca yıl öncesine dayanan terörizm faaliyetleri baş gösterir.
Sınırlarımızda büyük güçlerin güdümünde olan bir uydu devlet kurma girişimi başlar. Egemenliğimize yönelik gerçekleştirilen bu tehditler neticesinde, Teşkilat içinde hem tanıdık hem de yeni yüzlerden oluşan ekibimiz, bu yapıyla mücadele etmek için harekete geçer. Ekibin amacı kurulması planlanan terör devletini engellemek, üst aklın kim olduğunu ve arkasındaki güçleri ortaya çıkarıp dış düşmanları ortadan kaldırmaktır. Tüm bu operasyonların yanında, ekibin içinde değişen dengeler, yeni hayatların olaylara dahil oluşu hepsi için farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.
TEŞKİLAT 77. BÖLÜM ÖZETİ
Hartley, intikamının zaferini kutlarken Ömer ise babasını kaybetmenin acısıyla baş etmeye çalışır. Hasan Atmaca’nın kahramanca vedası, Ömer’in üzüntüsünün bir nebze dinmesini sağlar. Teşkilat, terör saldırısında parmağı olan herkesi hedefe koyar. Öncesinde, ekibin yeni saha elemanı ile tanışma zamanı gelmiştir. Ömer ve Zehra’nın yarım kalan aşkları tekrardan filizlenmeye başlar. Hartley, ezeli düşmanı Hasan Atmaca’dan kurtulduğunu sanarken unuttuğu bir şey vardır; ‘Atmaca’ yalnızca bir tane değildir!
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda; Deniz Baysal, Murart Yıldırım, Gürkan Uygun, Yunus Emre Yıldırım, Levent Can, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Cansu Tuman, Ergün Metin yer almaktadır.