ATV dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni 18. bölüm fragmanı merak edilen sahnelerle geldi. En son yayınlanan fragmanda, Fekeli tarafından Yılmaz'a yarasının gösterilmesi söyleniyor. Daha önce yüz yüze gelen Yılmaz ile Züleyha tekrar karşılaşıyor. Bu sefer Züleyha'dan vazgeçiyor Yılmaz. İşte Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17. BÖLÜM ÖZETİ



Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.



Bir Zamanlar Çukurova sosyal medya hesabı üzerinden “Görelim bakalım... Demir mi yaman? Bey mi yaman?” yazılarak 18. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.



“Görelim bakalım…

Demir mi yaman? Bey mi yaman?”



18.Bölüm Fragmanı Yayında! ????#BirZamanlarÇukurova @timsandb @atvcomtr pic.twitter.com/aCcO9HUS0R — Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdizi) 27 Ocak 2019 Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.Bir Zamanlar Çukurova sosyal medya hesabı üzerindenyazılarak 18. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.