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ATV Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragman izle - 17. bölümde neler oldu

ATV dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni 18. bölüm fragmanı merak edilen sahnelerle geldi. En son yayınlanan fragmanda, Fekeli tarafından Yılmaz'a yarasının gösterilmesi söyleniyor. Daha önce yüz yüze gelen Yılmaz ile Züleyha tekrar karşılaşıyor. Bu sefer Züleyha'dan vazgeçiyor Yılmaz. İşte Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı

ATV Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 18. bölüm fragman izle - 17. bölümde neler oldu
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17. BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.

Bir Zamanlar Çukurova sosyal medya hesabı üzerinden “Görelim bakalım... Demir mi yaman? Bey mi yaman?” yazılarak 18. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.

 
Etiketler; #atv #Bir Zamanlar Çukurova
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