BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17. BÖLÜM ÖZETİ
Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.
Bir Zamanlar Çukurova sosyal medya hesabı üzerinden “Görelim bakalım... Demir mi yaman? Bey mi yaman?” yazılarak 18. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.
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