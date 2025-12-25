ATV canlı yayın Müge Anlı izle! 25 Aralık Perşembe yeni bölüm ekranda

ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, kayıpları bulmaya ve faili meçhul dosyaları aydınlatmaya devam ederken, izleyiciler 25 Aralık sabahında canlı yayın ekranına kilitlendi.

Gündüz kuşağının en çok takip edilen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de izleyicisini ekran başına topladı.

Programı canlı izlemek isteyen izleyiciler, internet arama motorlarında “ATV Müge Anlı canlı izle” sorgularını yoğun şekilde sürdürüyor. 25 Aralık 2025 Perşembe gününe ait canlı yayın bölümü de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

Programda ele alınan dosyalar Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Kayıp şahısların arandığı, yıllardır birbirini görmeyen aile üyelerinin canlı yayında kavuşturulduğu stüdyoda, faili meçhul cinayetler de detaylıca inceleniyor. İşleyeni belli olmayan ya da failleri bir türlü bulunamayan cinayet dosyalarının aydınlatılması için titiz çalışmaların sürdürüldüğü yayında, her gün farklı bir olayın perde arkası aralanıyor. Pek çok önemli konunun çözüme kavuşturulduğu program, hafta içi 5 gün boyunca izleyicinin karşısına çıkıyor.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NASIL İZLENİR?

Merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

müge anlı izle
