ATV Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu kim olacak? Kenan İmirzalıoğlu mu sunacak

Ses sanatçısı Onur Akay, şunları belirtti:

"Kim Milyoner Olmaz İster yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım, yeni projeler dolayısıyla programdan ayrılınca, yarışmanın takipçileri son günlerde en çok programı kimin sunacağını merak etmeye başladı. Önce Selçuk Yöntem’le görüşüldüğü iddia edilmişti ancak sağlam bir kaynaktan aldığım bilgiye göre, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Ayrıca İmirzalıoğlu’nun prova çekimlerine başladığını da öğrendim.

Hatırlarsanız yarışmanın asıl sunucusu Kenan Işık’ın, 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi nedeniyle, Kim Milyoner Olmak İster’i her hafta ünlü bir isim sunmuştu ve ünlü isimlerin arasında Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Ayrıca İmirzalıoğlu’nun o tarihte sunuculuğunu yaptığı bölüm reyting rekorları kırmıştı."

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