ATV Müge Anlı ile Güven Bana'da heyecan dolu dakikalar! İlginç gelişmeler yaşandı

ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Güven Bana yarışmasında, Muhsin Bey ve Gülüstan Hanım ilk yanlışlarını yaptı.

"'Kırmızıyı severler' ve 'çalgısız yaşayamaz ölürler' şeklinde sözleri olan roman şarkısının devamında hangisi söylenir?" diye soruldu.

"Sizin mahalle yukarıki mahalle" şıkkını seçen yarışmacılar, ilk yanlışlarını yaptı.

ÖDÜLLE NE YAPACAKLAR

Muhsin Bey ve Gülüstan Hanım, kazanacakları ödülle neler yapmayı planladıklarını açıkladı.

Gülüstan Hanım, dil kursu açmayı düşündüğünü söyledi.

Muhsin Bey de amacının hobi müzesi açmak olduğunu belirtti.

Muhsin Bey ve Gülüstan Hanım, 15. soruya doğru cevap verdi.

MUHSİN BEY TEK BAŞINA ALDI

Muhsin Bey, 147.500 TL'de butona basarak paranın tamamını tek başına alıyor.

ulusal.com.tr