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CANLI YAYIN

ATV’de skandal yayın... Cumhuriyet Kadınları Derneği RTÜK'e şikayet etti

Cumhuriyet Kadınları Derneği, mağdur çocuk G.R hakkında özel bir televizyon kanalında yayınlanan programla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikayet dilekçesi verdi. CKD Genel Sekreteri Şen Yazgan, bu tür yayınların ihbar edilmesini istedi.

ATV’de skandal yayın... Cumhuriyet Kadınları Derneği RTÜK'e şikayet etti

ATV’de yayınlanan 5 Haziran tarihli programda skandal bir yayına imza atıldı.

Programda cinsel istismara uğradığı belirtilen 14 yaşındaki G.R. isimli kız çocuğuna yaşadığı travma milyonların önünde ağlayarak anlatılmaya çalıştırıldı.

Canlı yayına katılan kızın adı, soyadı, ailesine ve yaşadıklarına ilişkin ayrıntılar programda defalarca dile getirildi.

Cumhuriyetin kadınları Radyo Televizyon Üst Kurulu’na giderek söz konusu kanal ve programla ilgili şikâyette bulundu.

Şikayet sonrası basın açıklaması yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan, bu tür yayınların Radyo Televizyon Üst Kurulu’na ihbar edilmesini istedi.

Derneğin Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Melek Neslihan Özfidan da bu programın yayınlanmasının Anayasaya, açıkça aykırı olduğunu bildirdi.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Cumhuriyet Kadınları Derneği
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