Ava Yaman ve Demirhan Demircioğlu aynı filmde: Dokunmadan Aşk konusu nedir, ne zaman çıkacak?

H2 Medya imzası taşıyan Dokunmadan Aşk filmi, duyurulmasının ardından sosyal medyada dikkat çekti. Başrollerinde genç oyuncular Ava Yaman ile Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı film, psikolojik temelli hikayesiyle öne çıkıyor.

DOKUNMADAN AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dokunmadan Aşk filminin merkezinde “haphefobi” ya da “hafefobi” olarak bilinen dokunulma korkusu yer alıyor.

Filmde, ana karakter Su’nun yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle insanlarla fiziksel temas kurmakta zorlanması anlatılıyor. Dokunulma korkusuna; terleme, titreme, bayılma hissi, bulantı ve panik atak gibi belirtilerin eşlik ettiği belirtiliyor.

Su karakterinin bu hastalık nedeniyle sosyal ilişkilerini sınırlandırması ve insanlarla arasına mesafe koyması, filmin hikayesine yön veriyor.

DOKUNMADAN AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Taşacak Bu Deniz dizisinde “Eleni” karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman ile Bahar dizisinde “Aziz Uras Yavuzoğlu” karakterini oynayan Demirhan Demircioğlu yer alıyor.

Filmde Ava Yaman “Su” karakterini canlandırırken, Demirhan Demircioğlu ise “Meram” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yan oyuncu kadrosu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapımcılığını Hüseyin Eken ile Duygu Yonucu’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hüseyin Eken oturuyor. Görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Bayer yapıyor.

DOKUNMADAN AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dokunmadan Aşk filminin çekim hazırlıkları sürüyor. Çekimlerin önümüzdeki ay başlamasının planlandığı öğrenildi.

Filmin çekimlerinin Konya’da yapılacağı belirtilirken, çekim sürecinin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor.

Filmin resmi vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı. Yapımın çekim ve post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının son aylarında ya da 2027’nin ilk dönemlerinde vizyona girmesi öngörülüyor.