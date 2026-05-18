Ava Yaman ve Demirhan Demircioğlu aynı filmde: Dokunmadan Aşk konusu nedir, ne zaman çıkacak?

Ava Yaman ile Demirhan Demircioğlu’nun başrollerde olduğu Dokunmadan Aşk filmi sosyal medyada gündem oldu. Haphefobi hastalığını merkezine alan yapımın konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi araştırılıyor.

Ava Yaman ve Demirhan Demircioğlu aynı filmde: Dokunmadan Aşk konusu nedir, ne zaman çıkacak?
Yayınlanma: Güncellenme:

H2 Medya imzası taşıyan Dokunmadan Aşk filmi, duyurulmasının ardından sosyal medyada dikkat çekti. Başrollerinde genç oyuncular Ava Yaman ile Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı film, psikolojik temelli hikayesiyle öne çıkıyor.

DOKUNMADAN AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Dokunmadan Aşk filminin merkezinde “haphefobi” ya da “hafefobi” olarak bilinen dokunulma korkusu yer alıyor.

Filmde, ana karakter Su’nun yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle insanlarla fiziksel temas kurmakta zorlanması anlatılıyor. Dokunulma korkusuna; terleme, titreme, bayılma hissi, bulantı ve panik atak gibi belirtilerin eşlik ettiği belirtiliyor.

Su karakterinin bu hastalık nedeniyle sosyal ilişkilerini sınırlandırması ve insanlarla arasına mesafe koyması, filmin hikayesine yön veriyor.

DOKUNMADAN AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Taşacak Bu Deniz dizisinde “Eleni” karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman ile Bahar dizisinde “Aziz Uras Yavuzoğlu” karakterini oynayan Demirhan Demircioğlu yer alıyor.

Ava Yaman ve Demirhan Demircioğlu aynı filmde: Dokunmadan Aşk konusu nedir, ne zaman çıkacak? - Resim : 1

Filmde Ava Yaman “Su” karakterini canlandırırken, Demirhan Demircioğlu ise “Meram” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yan oyuncu kadrosu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ava Yaman ve Demirhan Demircioğlu aynı filmde: Dokunmadan Aşk konusu nedir, ne zaman çıkacak? - Resim : 2

Yapımcılığını Hüseyin Eken ile Duygu Yonucu’nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hüseyin Eken oturuyor. Görüntü yönetmenliğini ise Ahmet Bayer yapıyor.

DOKUNMADAN AŞK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Dokunmadan Aşk filminin çekim hazırlıkları sürüyor. Çekimlerin önümüzdeki ay başlamasının planlandığı öğrenildi.

Filmin çekimlerinin Konya’da yapılacağı belirtilirken, çekim sürecinin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor.

Filmin resmi vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı. Yapımın çekim ve post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının son aylarında ya da 2027’nin ilk dönemlerinde vizyona girmesi öngörülüyor.

Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray’dan Alman yıldız bombasıOkan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray’dan Alman yıldız bombasıSpor
Merkezefendi Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 tutuklamaMerkezefendi Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 11 tutuklamaGündem
oyuncu kadrosu film
Günün Manşetleri
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
Üsküdar Belediyesi'nde irtikap operasyonu
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!