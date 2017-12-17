İstanbul Üniversitesi Öğrencileri “Basında Zarrab Davası” konulu söyleşide buluştu.

İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü, Aydınlık gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan ile birlikte "Türk Basınında Zarrab Davası" konulu söyleşide bir araya geldi.



Zarrab Davası'ndan, Türk-Amerikan ilişkilerine, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine değinen Kadan, "Amerika öyle bir şey yaptı ki, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ederek Suudi Arabistan ile İran'ın arasını açacağını düşünürken tüm Arap dünyasını birleştirmiş oldu.Trump'ın son beceriksizlik hamlesi Kudus'tür." ifadelerini kullandı.









Tevfik Kadan, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. Akabinde çekilen hatıra fotoğrafıyla söyleşi son buldu.



ulusal.com.tr