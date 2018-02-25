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Aydınlık okurları İzmir Karşıyaka'da buluştu

Aydınlık okurları İzmir Karşıyaka'da pazar kahvaltısında buluştu. Çok sayıda yurttaşın katıldığı kahvaltıya Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de konuk oldu.

Aydınlık okurları İzmir Karşıyaka'da buluştu
Aydınlık yöneticileri, okurlarıyla bu kez İzmir Karşıyaka'da buluştu

Buluşmada, Ege ekinin yayınlandığı salı günleri bayilerde Aydınlık bırakmama kararı aldılar..  

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel memleketi Karşıyaka'da okurların sorularını yanıtladı. 

Aydınlık Gazetesi Ege Bölge Müdürü Hasan Ali Kızılırmak görev vakfının önemine dikkat çekerek yeni projelerinden bahsetti. 



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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