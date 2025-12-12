Aydınlık Yarınlara 4. Online Kitap Okuma Yarışması Başladı: 7 Kıtada 27 Dilde Büyük Eğitim Hamlesi

Hayrat Vakfı çatısı altında bulunan Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Aydınlık Yarınlara 4. Online Kitap Okuma Yarışması, bu yıl dünya çapında rekor bir katılımla başladı. Geçtiğimiz yıl 368 bin başvurunun alındığı yarışmada, bu yıl sayının yarım milyonu aşması hedefleniyor.

DÖRT KATEGORİ, DÖRT KİTAP

Yarışma, eğitim seviyelerine göre dört farklı kitap üzerinden düzenleniyor:

​•​İlkokul: Sanal Macera

​•​Ortaokul: Zaman Makinesi

​•​Lise: Peygamberime İnanıyorum Çünkü

​•​Yetişkin: Peygamberlerin İspatı

Tüm eserler ücretsiz olarak z-kitap formatında okunabiliyor veya sesli olarak dinlenebiliyor.

5 MİLYON TL’LİK ÖDÜL HAVUZU

Yarışmada her seviyeye yönelik kapsamlı bir ödül sistemi bulunuyor. Toplam 5 milyon TL’lik ödül havuzuyla 10.000 katılımcıya nakit ödüller, hediye paketleri ve alışveriş çekleri dağıtılacak. Tüm sınıf seviyelerinde ilk 610 kişi ödüllendirilecek; kategorilerinde birinciliği elde edenlere 20.000 TL nakit ödül verilecek.

BU YIL İLK KEZ 27 DİLDE

Proje, uluslararası kapsayıcılığını artırmak amacıyla bu yıl sınavları 27 farklı dilde gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl yalnızca Türkçe katılımla 72 ülkeye ulaşan yarışma, bu yıl İngilizce, Almanca, Arapça, Malayca, Urduca gibi birçok dilde katılımcıyı kabul ediyor.

KAYITLAR 18 ARALIK’A KADAR

Başvurular 18 Aralık 2025 tarihine kadar www.aydinlikyarinlara.com adresi üzerinden yapılabiliyor. Türkçe sınavı ise 20–21 Aralık 2025 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

DUYUR VE KAZAN PROGRAMI

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan “danışmanlık ödülleri” kapsamında, yarışmayı en fazla duyuran ilk 100 kişi ek ödüller kazanacak.