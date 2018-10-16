Aydınlık gazetesi yazarı Prof. Dr. İbrahim Ethem Gönenç geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aydınlık'ta doğa, ekosistem ve havzalarla ilgili haftalık yazılar yazan Prof. Dr. İbrahim Ethem Gönenç, geçirdiği kalp krizi sonucu dün gece hayatını kaybetti.



1990 yılında profesör olan Ethem Gönenç, 2002 yılında on iki yıl profesör olarak görev yaptığı İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümünden kendi arzusuyla emeklilik yolu ile ayrıldı. Su ve doğal kaynakların korunması için yıllarını adayan Ethem Gönenç, 2014'ten bu yana Aydınlık'ta doğa, ekosistem ve havzalar, efsaneler, aşk, müzik, resim ve siyaset konularında haftalık yazılar yazıyordu. Gönenç'in ansızın aramızdan ayrılması yakınlarını, sevenlerini ve okurlarını yasa boğdu.



15 Ekim Pazartesi günü, Muğla Köyceğiz'de hayatını kaybeden Prof. Dr. Ethem Gönenç için 17 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da on iki yıl profesör olarak görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Taşkışla Yerleşkesi'nde tören yapılacak.



Törenin ardından Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak olan Gönenç, Karacaahmet mezarlığında defnedilecek.



Adres: Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü 34437 Taksim-İSTANBUL

Ulaşım: Taşkışla Kampüsüne Taksim’e gelen toplu taşıma vasıtaları, Taksim – Hacı Osman metro hattı, Kabataş – Taksim füniküler hattınını kullanarak erişebilirsiniz. Kampüs Taksim Gezi Parkının doğu ucunda yer almaktadır.