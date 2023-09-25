Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
Aynalı Tahir, Zehirli Sarmaşık, Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda yer alan başarılı bir oyunculuk sergileyen Yeşim Büber 13 yıldır ailesi ile teknede yaşıyor. Uzun süredir magazinlerde yer almayan Büber'in son hali ise herkesi şaşırttı.
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Aynalı Tahir dizisinde, Zümrüt karakteriyle ünlenen Yeşim Büber, şimdilerde gözden uzak bir hayat sürüyor. Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti ve şimdi de çocukları ve eşiyle teknede yaşıyor.
Bir döneme damga vuran isimler arasında yer alan Yeşim Büber'in son hali merak konusu oldu.
"Aynalı Tahir" dizisinde Zümrüt karakteriyle akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.
Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.