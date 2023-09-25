Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!

Aynalı Tahir dizisinde, Zümrüt karakteriyle ünlenen Yeşim Büber, şimdilerde gözden uzak bir hayat sürüyor. Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti ve şimdi de çocukları ve eşiyle teknede yaşıyor.