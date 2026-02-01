Aynı Yağmur Altında hangi gün? Tarih belli oldu

ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında için beklenen tarih netleşti. Tanıtımlarıyla dikkat çeken yapımın hangi gün izleyiciyle buluşacağı belli oldu.

Yayınlanma:

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan ve yönetmenliğini Ali Balcı’nın yaptığı Aynı Yağmur Altında, ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı dizi, 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de yayınlanacak.

AYNİ YAĞMUR ALTINDA KONUSU

Dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. İnsan hakları mücadelesine adanmış bir hayat süren Rosa’nın, Londra’da katıldığı bir protesto sonrası yaşamı tamamen değişiyor. Aynı protestoda karşılaştığı Ali ile yolları İstanbul’da yeniden kesişen Rosa, kısa sürede kendisini tutkulu ama zorlu bir aşkın içinde buluyor. Aile baskıları, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditler, bu aşkın en büyük sınavı oluyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan yer alıyor. Yapımın geniş oyuncu kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş.

YAYIN TARİHİ VE SAATİ

Aynı Yağmur Altında, 9 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

