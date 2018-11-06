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Ayşe Baykal Hürriyet'ten ayrıldı

Hürriyet gazetesinde bir ayrılık daha. Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Baykal Hürriyet gazetesindeki yazılarına son verdiğini duyurdu.

Ayşe Baykal Hürriyet'ten ayrıldı

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Ayşe Baykal, yazılarına karşı sansür konulduğunu ve bu yüzden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ayşe Baykal'ın açıklaması şöyle:

Kamuoyuna saygılarımla, Sevgili okurlarım; Dört yılı aşkın bir süredir hürriyet.com.tr ’de devam ettiğim yazılarıma son vermek durumundayım.  Son zamanlarda anlamlandıramadığım bir sansürle  karşı karşıyayım. Bununla mücadele edemeyeceğim için sizlerden özür dilerim.
Kamuoyuna saygılarımla, Ne kendime ne de size olan saygımı kaybetmek istiyorum.  Yazılarımın her satırını büyük heyecanla kaleme aldığımı ve vicdanımın sesinden başka hiçbir sesi kaale almadığımı bilmenizi isterim.
Tanışmamıza vesile olan ve bana kapısını açan Hürriyet dünyasına teşekkür ederim. Yazılarımı kendi sosyal medya hesaplarımdan yayımlamaya devam edeceğim.  Allah’a emanet olun. Ayşe BAYKAL

Etiketler; #ayşe baykal #hürriyet
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