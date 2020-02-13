Ayşe ile Kerem omuz omuza! Afili Aşk 33. bölümde neler yaşandı? Afili Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Afili Aşk dizisinde dün; Ayşe, Kerem'i Ceyda ile yakınlaşırken görür. Kıskançlığını bastırmaya çalışarak karşı atak geliştirmeye çalışır. Volkan sevgililer günü için Gonca'ya bir sürpriz hazırlar. Bir dağ evi kiralar ve romantik bir gece geçirmek ister. Kerem ve Ceyda'yı Gonca'dan habersiz bir şekilde dağ evine davet eder. Volkan'ın bilmediği bir şey vardır. Aynı daveti Gonca da Ayşe ve Ömer'e yapar. Tatil günü gelip çattığında ise kaos başlar. Ayşe ve Kerem arasındaki savaş yeni başlamıştır.

AFİLİ AŞK 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



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