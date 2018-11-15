Turkuvaz Medya’nın amiral gemisi Sabah Gazetesi’nde ayrılıklar sürüyor

Takvim, Sabah, atv ve a haber gibi Türkiye’nin en önemli yayın organlarını bünyesinde bulunduran Turkuvaz Grubu’nda tensikatlar bugün de devam ediyor.



Dün grubun amiral gemisi Sabah’ta başlayan büyük işten çıkarma dalgasına bugün yeni bir isim daha eklendi.



Medyaradar'da yer alan habere göre, Sabah Gazetesi’nde 2003 yılından beri köşe yazarlığı yapan Ayşe Özyılmazel ile ipler koparıldı.



Özyılmazel, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “15 yıldır çalıştığım Sabah Gazetesi ile bugün yollarımızı ayırdık. Hayatta biten her şey bizlere yeni kapılar açmak, kendimizi keşfetmemizi sağlamak için var. Yıllardır çok güzel insanlarla çalıştım, arkadaşlar edindim. Bundan sonra da hayat bana güzellikler verecektir. Bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, sevgilerimi yolluyorum. Bakalım beni neler bekliyor.” ifadelerini kullandı.





AYŞE ÖZYILMAZEL KİMDİR?

24 Ekim 1979 yılında Oya Germen ve ünlü sanatçı Neco'nun kızı olarak İstanbul'da doğdu.



Zeynep Özyılmazel adında bir ablası ve Leyla Özyılmazel adlı bir kız kardeşi vardır. İstek Semiha Şakir Lisesi'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sinema Bölümü'nünden 2001 yılında mezun olmuştur. "Sana Bi'şey Olmasın" adında bir kitap çıkarmıştır. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda bir süre görev aldıktan sonra Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır.



14 Aralık 2008 tarihinde Universal Taxim Edisyon etiketiyle yayınlanan ve Uzay Heparı anısına hazırlanan Uzay Heparı - Sonsuza albümünde daha önce Demet Sağıroğlu'nun seslendirmiş olduğu "Biçare" isimli besteyi yeniden yorumlayan müzisyen böylelikle müzikal kariyerinin ilk şarkısına imza atmış oldu. Bu şarkı Billboard Türkiye listelerinde 35 numaraya yükselmiştir.



21 Aralık 2009'da ise kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır.



Bu albümde sanatçıya Yalın Mert Ekren Teoman Tufan Taş Nurkan Renfa gibi isimler eşlik etmiş albümün fotoğraflarını ise ablası Zeynep Özyılmazel çekmiştir. Sanatçının müzik kariyerindeki ilk video klip ise Hakan Yonat tarafından sözleri kendisine müziği ise aynı zamanda albümünün de prodüktörlüğünü yapan Mert Ekren'e ait olan "Enerji"ye çekilmiştir.



Temmuz 2012'den itibaren bir müddet Star TV'de Alişan ile Ayşe ile Alişan adlı programı sundu.Aynı yıl ilk teklisi "Su Gibi Gel"i çıkartmıştır.1 yıl aradan sonra Şubat 2014'te "Nefis" teklisini çıkartmıştır.



1 Temmuz 2011 Cuma günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde reklamcı Ali Taran ile evlenmiştir. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 günü sona ermiştir.