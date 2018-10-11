Yönetim değişikliğinden önce Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunda haber müdürlüğü görevini yürüten deneyimli parlamento muhabiri Ayşe Sayın gazeteden ayrıldı.

Gazeteden ayrılışını sosyal medya hesabından duyuran Ayşe Sayın, gazetecilik hayatına BBC Türkçe'de devam edeceğini duyurdu.



Ayşe Sayın'ın 'Cumhuriye'e veda' mesajı şöyle:



Sevgili gazetemle yollarımız bugün resmen ayrıldı. Sayısız anılarla...Çok mutluyum ki Uğur (Mumcu) Abiyle, Sevgili abim İlhan Selçuk'la Mustafa Ekmekçi'yle, AÜ Basın Yayın Yüksekokulu'undan hocalarım da olan Ahmet Taner Kışlalı, Mümtaz Soysal'la, haber atlama ve atlatmanın kıskançlığı ve kıvancını öğrendiğim Cüneyt (Arcayürek) abi'yle, erken yaşta sonsuzluğa uğurladığımız güzel arkadaşım Barkın Şık, yılların eskitemediği dostluğumuzu mesai arkadaşı olarak da sürdürme olanağı bulduğum Erdem Gül ve adını buraya sığdıramayacağım kadar çok değerli insan, gazeteciyle çalıştığım için kendimi şanslı sayıyorum.

Nice kıvançlar, dünya kadar çatışmalar yaşadığım, nice üzüntüleri paylaşlaştığım, kimi zaman delicesine mutlu olup eğlendiğim can arkadaşlarım sağ olun e mi. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Gazeteci için haber yolculuğu bitmez malum. Haberciliğe bundan sonra BBC Türkçe'de devam edeceğim.



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