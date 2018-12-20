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Ayşen Gruda'nın sağlık durumu hakkında kızı Elvan Gruda'dan açıklama

Mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık Cuma günü yoğun bakıma alınan Ayşen Gruda'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ayşen Gruda'nın sağlık durumu hakkında kızı Elvan Gruda'dan açıklama

Derindere Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtilerek, Gruda'nın genel sağlık durumunun, pankreas kanserinin son evresinden kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle ciddiyetini koruduğu ve gereken tüm müdahalelerle destek tedavilerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın mesajına da yer verildi.

Annesinin pankreas kanseri ve karaciğer metastazında son evre ile karşı karşıya olunduğunu belirten Elvan Gruda, "Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz ancak pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti. Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbi açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor ancak biliyoruz ki bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ayşen Gruda
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