“Azerbaycan Rüzgarı” programı Azerbaycan basınında geniş yankı buldu

Ulusal Kanal’da yayınlanacak “Azerbaycan Rüzgarı” programı Azerbaycan basınında geniş yankı buldu.

“Azerbaycan Rüzgarı” programı Azerbaycan basınında geniş yankı buldu
“Azerbaycan Rüzgarı” programı Azerbaycan basınında geniş yankı buldu
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Azerbaycan’ın tarihi, coğrafyasını anlatan televizyon programı “Azerbaycan Rüzgarı” her Pazar saat 16.30’da Ulsusal Kanal’da yayınlanacak. Ulusal Kanal’da ekrana gelecek program Azerbaycan basınında geniş yer buldu. Seide Ömer'in sunmuş olduğu "Azerbaycan Rüzgarı" programına ilişkin övgüler dizilirken, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yapıldı.

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