Bağımsız Filistin Davasını Hedef Aldılar! ABD ve İsrail Söylemlerine Sarıldılar

Birleşik ve bağımsız Filistin mücadelesi sürüyor. HAMAS'ın işgalci İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonunu düzenlemesi dünanın gündemine oturdu. 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunan Filistin'e toplum bütün kesimlerinden yoğun destek gelirken, kamuoyunda ABD söylemleriyle Filistin davasını hedef alanlar da vardı.

Filistin Direnişini Hedef Alan İsimler

PKK'ya yakın gazeteci Amed Dicle , yaptığı paylaşımla Filistinlileri hedef aldı. Filistin Davası savunucusu HAMAS'ı, IŞID terörüyle eş tutu.

, yaptığı paylaşımla Filistinlileri hedef aldı. Filistin Davası savunucusu HAMAS'ı, IŞID terörüyle eş tutu. Gazeteci Fatih Altaylı da hedef tahtasına HAMAS'ı koydu. HAMAS'ın direnişini "vahşilik" olarak tarif etti.

da hedef tahtasına HAMAS'ı koydu. HAMAS'ın direnişini "vahşilik" olarak tarif etti. Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya yalanlarına sarılanlardandı. Mengü paylaşımında, HAMAS'ın sivilleri hedef aldığını öne sürdü.

"Esir Alındı" Dedikleri Videoda Aile Korumaya Alınmıştı

Filistinli direnişçilerin "İnsanlık bizde onlarda değil" diyerek koruma aldığı İsrailli Anne ve bebeğin videosu İsrail provokasyonuyla sosyal medyada "esir alındı" diye servis edildi. Öte yandan sosyal medyada öne sürülen yalan haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi müdahale etti. Yapılan açıklama da "HAMAS İsrailli genç kızı rehin aldı" yalanıyla paylaşılan videonun Filistinli sosyal medya fenomeni "Rosey" olduğu ve videonun farklı bir zamanda çekildiği belirtildi.