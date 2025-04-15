Bahar 42.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çekti. Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra’nın saldırısına uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar 42.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
Yayınlanma:

Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çekti. Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra’nın saldırısına uğradı.

Bahar’ın gördüğü manzara karşısında “Eyvah” diye tepki vermesi ise büyük merak konusu oldu.

CANLI İZLE:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor: 5 gün boyunca etkili olacak!"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor: 5 gün boyunca etkili olacak!Yurt
dizi izle bahar
Günün Manşetleri
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Türk-İş 1 Mayıs'ta Kartal’da güçlü bir miting yapacak
Yaz meyvesi lüks olacak
İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret!
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
Küresel suç örgütlerine darbe!
Beykoz Belediyesi’nde soruşturma derinleşiyor!
Belediye Başkanı Sendika Başkanını yumrukladı, işçiler vazgeçmedi
Çok Okunanlar
"Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor "Bahar geldi" diyenler dikkat, yeni haftada kış geri dönüyor
Mevduat faizleri yeniden zirvede! Mevduat faizleri yeniden zirvede!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 16 Nisan elektrik kesintileri
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıta zam mı geldi?