Bahar 42.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çekti. Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra’nın saldırısına uğradı.
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Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çekti. Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra’nın saldırısına uğradı.
Bahar’ın gördüğü manzara karşısında “Eyvah” diye tepki vermesi ise büyük merak konusu oldu.