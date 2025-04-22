Bahar 43.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Kaçırılan Bahar, Rengin ve Çağla’nın bir yandan çaresizliği dikkat çekerken öte yandan içlerine düştükleri zor durumda yaşanan trajikomik anlar, izleyicilere hem gerilim dolu hem de komedi dozu yüksek sahneler izleyeceklerinin ilk ipuçlarını verdi.

Evren ve Tolga onlar için endişelenirken; durumdan henüz haberi olmayan ama telaşlarını gören Timur da Evren’le karşı karşıya geldi. Başta “İki kere ölümden döndüm ben, böyle bir son için değil” diye yakaran Bahar, Rengin ve Çağla’nın akıbetinin ne olacağı ise büyük merak konusu oldu.

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