Bahar 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
Bahar ve Çağla, Tuğra’nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir.
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Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. Bu sınav, Evren’i Amerika kararından vazgeçirecek midir?