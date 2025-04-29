Bahar 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. Bu sınav, Evren’i Amerika kararından vazgeçirecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin