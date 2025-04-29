Bahar 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Bahar ve Çağla, Tuğra’nın karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışırken kendilerini olmadık bir durumun içinde bulur. Rengin'den yardım bekleyen ikili çok geçmeden onun da yakalandığını öğrenir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar 44.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
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 Üç kadının içine düştüğü bu tehlikeli tuzak, onları hayatta kalmak için birlikte mücadele etmeye zorlar. Beklenmedik bir ittifakla güçlerini birleştiren Bahar, Çağla ve Rengin; zekice bir plan yapar ve hekimlik bilgilerini kullanarak kurtulmaya çalışır ancak absürt olaylar zinciri her şeyi daha karmaşık hale getirir. Öte yandan Evren, Timur ve Tolga; üçlünün peşine düşerken, yaşanan gerilim Bahar ve Evren’in ilişkileri için yeni bir sınav anlamına gelir. Bu sınav, Evren’i Amerika kararından vazgeçirecek midir?

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