Bahar 45.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Asansörde kalan Bahar’ın hastayı orada ameliyat etmek zorunda kalması, Bahar için işlerin hastanede de pek yolunda gitmediğini gösteriyor. “Bahar, hem özel hayatında hem de hastanede ters giden şeyleri yoluna koyabilecek mi?” sorusunun cevabı büyük merak konusu oluyor.

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