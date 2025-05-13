Bahar 46.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Umay’ın ortadan kaybolmasıyla sarsılan Bahar ve ailesinde panik rüzgarları eserken, Bahar’ın Aziz Uras ile dertleşmesi, yeni bölümün duygu yüklü anlara sahne olacağının ilk sinyallerini veriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar 46.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
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Umay’ın en son Parla’yı takip ettiği bilgisi, tüm okları Parla’ya çevirirken; Bahar’ın aldığı haberden sonra eve koşup polis arabasını görmesi yüreğini ağzına getiriyor.

Umay’a ne olduğu ise büyük merak konusu oluyor.

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