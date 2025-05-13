Bahar 46.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
Umay’ın ortadan kaybolmasıyla sarsılan Bahar ve ailesinde panik rüzgarları eserken, Bahar’ın Aziz Uras ile dertleşmesi, yeni bölümün duygu yüklü anlara sahne olacağının ilk sinyallerini veriyor.
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Umay’ın en son Parla’yı takip ettiği bilgisi, tüm okları Parla’ya çevirirken; Bahar’ın aldığı haberden sonra eve koşup polis arabasını görmesi yüreğini ağzına getiriyor.
Umay’a ne olduğu ise büyük merak konusu oluyor.