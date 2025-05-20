Bahar 47.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Hastaneye geç kalan Bahar’ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar 47.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
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Timur’un akşam Bahar’la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren “Bahar benden ne istiyorsun…” sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar’ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

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