Bahar 47.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Timur’un akşam Bahar’la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren “Bahar benden ne istiyorsun…” sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar’ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

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