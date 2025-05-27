Bahar’da şok ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın başrollerini paylaştığı dizide, Ak’ın canlandırdığı Timur karakteriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu, yapım ekibiyle karşılıklı anlaşarak projeye veda etme kararı aldı.

İçerde ve Yargı dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Yılmaz Ak, Bahar dizisinde de Timur karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni sezonda senaryo ekibinde değişikliğe gidileceği belirtilirken, Timur karakterinin hikâyesinin nasıl sonlanacağı merak konusu oldu.

Sezon finali fragmanında yer alan bir sahne ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fragmanda, Timur’un içinde bulunduğu New York seferini yapan uçağın düştüğü ve ölü ya da yaralı sayısının bilinmediği bilgisi yer alıyor. Bu gelişme, karakterin vedasının nasıl işleneceğine dair ipuçları veriyor.