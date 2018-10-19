Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, kendisine et ihalesi hakkında soru soran Fox TV muhabiri Damla Yıldız Söken'i "yaptığın gazetecilik değil maskaralıktır" diyerek azarladı. Bakan Pakdemirli, ihalesiz et alınmasını da, "ıvır zıvır" işler olarak tanımladı.

Fox muhabiri "geçtiğimiz günlerde bir ihale açtı, bir gün süreyle 300 TIR'lık et" dediği sırada soruyu muhabir sorusunu bitiremeden Pakdemirli'nin basın danışmanı araya girdi ve sorunun sorulmasını engelledi.Aynı soruyu daha sonra tekrar soran Fox Tv muhabiri Bakanın sert tepkisiyle karşılastı. Aynı sorunun ikinci sefer sorulması üzerine Bekir Pakdemirli şu cevabı verdi:"Geçen gün ne yaptınız? İki tane televizyon programı arasında geliğ giderken korsan bir şekilde gelip yayının arasına daldınız. Basın müşavirim hatalı bir iş yapmış olabilir ama aslında özünde haklıydı ve siz haksızsınız. Benim yoğunluğumu kullanarak şey yaptınız. Bakın önemli olan nedir? Birinin boğazından bir şey geçmiş mi? Fiyatı düzgün mü? Ya 100 bin liralık ihale. Devlette milyararca dolar alım apılıyor. Ve yaptığınız ıvır zıvır şeylerle devletin saygınlığını yitirmeye çalışıyorsunuz bunu hiç doğru bulmuyorum. Bu sizin yaptığınız gazetecilik değil maskaralıktır"Konuyla ilgili Fox Tv sunucusu Fatih Portakal'da twitter üzerinden şu mesajları paylaştı:Gündemle ilgili soru soran haberciye tarım bakanı @bekirpakdemirli yaptığınız “maskaralık” diyebiliyor. Akredite uygulayacakmışlar! Anlık öfke ile verilmiş bir yanıt daha.Veribilecek, tatmin edici cevap olmayınca ortaya bu durum çıkıyor. İbretlik bir haber,izleyiniz. @FOXhaber