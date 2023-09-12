Bambaşka Biri nerede çekiliyor? Bambaşka biri hangi şehirde çekildiği büyük merak konusu!

Bambaşka Biri nerede çekiliyor? Fox TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri, senaryosu Ethem Özışık'ın kaleminden ve yönetmenlik koltuğunda bulunan Neslihan Yeşilyurt'un bulunduğu yeni yapımın nerede çekildiği büyük merak konusu. Bambaşka Biri dizisinin oyuncularında ekranda görmeyi beklediğimiz isimlerle karşılaşıyoruz. Reyting rekorları kırmaya hazırlanan Bambaşka biri dizisinin başrollerini Burak Deniz ile Hande Erçel paylaşmaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Fox TV'de yayınlanacak olan Bambaşka Biri dizisinin yapımını TIMS&B PRODUCTIONS'ın üstleniyor. Fox TV izleyicileri 11 Eylül pazartesi akşamı Bambaşka Biri dizisinin ilk bölümüyle tanıştı. Hamdi Atılbay cinayetiyle başlayan dizi ilk bölümden dikkatleri üzerine çekti.

Bambaşka Biri nerede çekiliyor? Bambaşka Biri hangi il, hangi ilçede çekiliyor? Bambaşka Biri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi çeşitli semtlerinde çekiliyor. Dizinin ilk bölümünden renkli görüntüler oluştu. Başrolleri üstlenen Hande Erçel ve Burak Deniz, dizide en çok dikkat çeken karakterleri canlandırmaktalar. Bambaşka Biri dizisi her pazartesi akşamı Fox TV de yayınlanacak.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Hande Erçel, Berrin Arısoy, Cem Davran, Uğur Uzunel, Gülçin Hatıhan, Muttalip Müjdeci, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya ve Menderes Samancılar yer alırken Gonca Vuslateri (Sedef) de ilk bölümde konuk olarak dizide yer aldı. Sedef rolüyle konuk olarak Bambaşka Biri dizisinin ilk bölümünde bulunan Gonca Vuslateri büyük dikkat çekti. Bambaşka Biri kadrosunda adı en fazla sorulan isim oldu. Şimdi de sizin için Bambaşka Biri oyuncularını listeleyelim:

Kenan Öztürk - Burak Deniz

Leyla Gediz - Hande Erçel

Turan Öztürk - Cem Davran

Nevit Öztürk - Berrin Arısoy

Ekrem Gediz - Muttalip Müjdesi

Şahinde Gediz - Gülçin Hatıhan

Tahir Gediz - Uğur Uzunel

Murat - Ferih akdağ

Yasemin - Begüm Akkaya

İdris - Menderes samancılar

BAMBAŞKA BİRİ SEDEF KİMDİR? BAMBAŞKA BİRİ UYARLAMA MI?

Fox TV'de yeni başlayan Bambaşka Biri dizisi ilk bölümüyle büyük bir giriş yaptı. İlk bölümde ekranlarda gözüken Hamdi Atılbay'ın kızı Sedef kimdir? Bambaşka biri dizisinde Sedef rolünü canlandıran ismin Gonca Vuslateri olduğunu yukarıdaki yazımızda söylemiştik.

Bambaşka Biri dizisi kitaptan veya yabancı dizilerden uyarlama değil. Dizi senaryosu başarılı senarist Ethem Özışık'ın kaleminden çıkıyor.