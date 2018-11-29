Barış Arduç ve Burcu Biricik'i buluşturan Kuzgun dizisinin yönetmeni belli oldu.

Kiralık Aşk biter bitmez Star'la anlaşan Barış Arduç'un yeni projesi için hazırlıklar sürüyor.



Arduç, geçen yazdan beri görüştüğü Ay Yapım'ın Kuzgun adlı dizisi için el sıkıştı.



Burcu Biricik'le başrolü paylaşacak olan ünlü yıldızın yeni projesiyle ilgili detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.



Emmy ödüllü dizi Kara Sevda'nın senaristlerinin kaleme aldığı Kuzgun, bir intikam hikâyesini ekrana taşıyacak.



MedyaTava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'nin yeni yıldaki iddialı projeleri arasında yer alan dizinin yönetmenliği için de Bahadır İnce ile görüşüldüğü öğrenildi.



İnce, son olarak blutv'nin Yiğit Özşener ve Ekin Koç'lu 'Bozkır' adlı polisiye dizisinin yönetmen koltuğunda oturmuştu.



