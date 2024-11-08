Barış Manço'yu canlandıracak isim belli oldu!

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatı, beyazperdeye taşınıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barış Manço'yu canlandıracak isim belli oldu!
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 "Arkadaşım Eşşek", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" ve "Gülpembe" gibi unutulmaz eserleriyle tanınan usta sanatçıyı canlandıracak oyuncu ise belli oldu. Yapımcılığını Taff Pictures’ın üstlendiği projede Barış Manço'yu, son olarak "Taş Kağıt Makas" dizisinde başrolde yer alan Ekin Koç canlandıracak.

Barış Manço'yu canlandıracak isim belli oldu! - Resim : 1

Ekin Koç’un oyunculuk yeteneğinin yanı sıra müzikle olan ilgisi de biliniyor. Sanatçı, Samed Nalbant ile birlikte 2022 yılında kurduğu “DayOff Kolektif” isimli müzik grubuyla sahne performansları sergileyerek, gitar çalıp şarkı söylüyor.

Filmin yönetmenliğini ise "Kızılcık Şerbeti" dizisinin üç sezondur yönetmenliğini üstlenen Ketche (Hakan Kırvavaç) yapacak. Barış Manço filminin 2025 yılının Haziran ayında sete çıkması planlanıyor.

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